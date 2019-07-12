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Киллером была девушка: в Сумах раскрыли попытку двойного убийства по заказу родственника жертв
Полиция Сум задержала 19-летнюю девушку, которая за 50 тысяч гривен должна была выполнить заказ по устранению конкурента. Напомним, 10 июля в центре Сум в переулке Терезова средь бела дня ранили мужчину и его 15-летнюю дочь. Стреляла в них женщина из травматического оружия, переделанного в огнестрельное.
По предварительным данным, убийство заказал родственник потерпевшего.
Как сообщили на брифинге в прокуратуре, заказчиком был 28-летний сын потерпевшего, который таким образом хотел решить свои бизнес-интересы, устранив конкурента. 15-летняя девушка была его сводной сестрой.
Сейчас заказчик и киллер задержаны, им объявлено подозрение. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Киеве около 4:50 утра во дворе дома по адресу улица Василенко, 25 мужчина открыл огонь из пистолета после конфликта со своими знакомыми. Ранее со стрельбой произошел конфликт в супермаркете.
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