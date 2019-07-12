Происшествия

Пассажиры в панике выпрыгивали на ходу: на спуске в Киеве у трамвая отказали тормоза (видео)

В пятницу, 12 июля, в Киеве недалеко от станции метро «Черниговская» у трамвая отказали тормоза и он потерял управление. Напомним, в Киеве возле станции метро «Дорогожичи» маршрутка, у которой отказали тормоза, сбила трех женщин.



Пассажиры трамвая начали выламывать двери и выпрыгивать прямо на ходу. Видео опубликовал ресурс «Магнолия ТВ».

Речь идет о трамвае № 33. Он двигался на высокой скорости, поэтому многие люди сильно испугались.

Во время ЧП пожилая женщина получила травму. С места аварии ее увезла скорая.

По словам водителя, перед сменой трамвай осматривали и никаких проблем обнаружено не было.

Как сообщали"ФАКТЫ", в Днепре на проспекте Александра Поля грузовик КрАЗ без тормозов на полном ходу снес 14 автомобилей. А в Каменском Днепропетровской области водитель маршрутки, у которой отказали тормоза, чудом выровнял неуправляемую машину и не сбил людей.

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