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В Днепре грузовик снес 14 автомобилей: фото и видео масштабного ДТП
В среду, 10 апреля, в Днепре на проспекте Александра Поля грузовик КрАЗ на полном ходу снес 14 автомобилей — у тяжелой машины отказали тормоза. Ранее под Киевом в дорожно-транспортном происшествии погиб крупный предприниматель и волонтер Владимир Слабовский — он разбился на мотоцикле.
Как сообщает «Информатор», на данный момент известно об одной пострадавшей. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. О пострадавшей известно, что она ехала на пассажирском сидении Skoda, которую от удара раскрутило и впечатало в другой автомобиль.
Сообщается, что проспект Поля перекрыт, начиная с улицы Ульянова до Филиппа Орлика. Водителям рекомендуют выбирать другие маршруты движения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд арестовал на два месяца юношу, которого подозревают в смертельном ДТП под Киевом. Он, сев за руль отцовского автомобиля, сбил двух девушек, которые от полученных травм скончались.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..