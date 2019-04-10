В Днепре грузовик снес 14 автомобилей: фото и видео масштабного ДТП

Происшествия

В среду, 10 апреля, в Днепре на проспекте Александра Поля грузовик КрАЗ на полном ходу снес 14 автомобилей — у тяжелой машины отказали тормоза. Ранее под Киевом в дорожно-транспортном происшествии погиб крупный предприниматель и волонтер Владимир Слабовский — он разбился на мотоцикле.

Как сообщает «Информатор», на данный момент известно об одной пострадавшей. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. О пострадавшей известно, что она ехала на пассажирском сидении Skoda, которую от удара раскрутило и впечатало в другой автомобиль.

Сообщается, что проспект Поля перекрыт, начиная с улицы Ульянова до Филиппа Орлика. Водителям рекомендуют выбирать другие маршруты движения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд арестовал на два месяца юношу, которого подозревают в смертельном ДТП под Киевом. Он, сев за руль отцовского автомобиля, сбил двух девушек, которые от полученных травм скончались.

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