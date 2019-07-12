- 13:57 Майк Тайсон оценил шансы Макгрегора в реванше с Хабибом
- 13:50 Я украинский солдат и патриот: боец Нацгвардии Маркив выступил в итальянском суде
- 13:44 В дорогу для детей беру судочки с домашней едой, — Валентина Хамайко
- 13:42 Список политиков, которых хотят люстрировать, совпадает с «санкционным списком» неугодных Путину, — Порошенко
- 13:42 Появились фото последствий смертельного обстрела боевиками жилого сектора в Чемарлыке
- 13:37 День апостолов Петра и Павла: что нужно сделать, чтобы не упустить свое счастье
- 13:37 Послы G7 осудили идею Зеленского о новой тотальной люстрации
- 13:36 В СИЗО на Донбассе из-за вспышки кори ввели карантин
- 13:34 «После кесарева сечения мне влили донорскую кровь, и это убило мои почки»: в Полтаве спасают мать троих детей
- 13:25 На каждого патриота приходится минимум два обывателя, — ветеран АТО ошарашил постом об Украине
- 13:22 Выходные будут разными: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- 13:17 Запуск рынка электроэнергии не влияет на тарифы для населения, — эксперт
Я украинский солдат и патриот: боец Нацгвардии Маркив выступил в итальянском суде (фото)
В пятницу, 12 июля, в итальянском городе Павия будет оглашен приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого местная прокуратура просит признать виновным в смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова и приговорить к 17 годам тюрьмы.
Как сообщает «Громадское», в ответ на предложении судьи сделать финальную реплику, Виталий Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.
Суд удалился в совещательную комнату. Ожидается, что после 14 часов по местному времени будет вынесен приговор.
А МВД на своей страничке в социальных сетях обнародовало фото, сделанное в зале, куда пришли украинцы, чтобы поддержать Виталия Маркива.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29-летнего украинца обвиняют в причастности к гибели на Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, русского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..