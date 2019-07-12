Украина

Я украинский солдат и патриот: боец Нацгвардии Маркив выступил в итальянском суде (фото)

В пятницу, 12 июля, в итальянском городе Павия будет оглашен приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого местная прокуратура просит признать виновным в смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова и приговорить к 17 годам тюрьмы.

Как сообщает «Громадское», в ответ на предложении судьи сделать финальную реплику, Виталий Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

Суд удалился в совещательную комнату. Ожидается, что после 14 часов по местному времени будет вынесен приговор.

А МВД на своей страничке в социальных сетях обнародовало фото, сделанное в зале, куда пришли украинцы, чтобы поддержать Виталия Маркива.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29-летнего украинца обвиняют в причастности к гибели на Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, русского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

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