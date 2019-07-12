Здоровье и медицина

У тех, кто постоянно слушает музыку в наушниках, снижается слух и появляются серные пробки

То, что наушники вредны, доказывают врачи-отоларингологи и сурдологи всего мира. Чтобы сохранить слух, специалисты советуют вовсе отказаться от них. Или, как минимум, не слушать музыку и другую звуковую информацию на высокой громкости. Наушники могут привести к снижению слуха, образованию серных пробок и даже к травмированию ушного канала. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что слух может ухудшиться не только из-за недолеченной простуды, но и после сильных эмоциональных перегрузок.

Примерно у десяти процентов населения планеты есть нарушения слуха или глухота. Согласно исследованиям ВОЗ, около трети страдающих от потери слуха нажили эти проблемы из-за прослушивания громкой музыки или в результате производственного шума.

Чтобы снизить риск, не рекомендуется слушать музыку в наушниках более одного-двух часов в день, также стоит делать перерывы каждые 30 минут. Громкость при этом должна быть комфортной для уха. Если рядом стоящие люди слышат музыку из ваших наушников, значит, звук слишком сильный. Об этом вам могут сказать ваши друзья. Можно пройти тест на громкость и самостоятельно. Прослушивая музыку в наушниках, что-то скажите вслух. Не слышите свой голос? Громкость надо снизить.

Кстати, у тех, кто любит подолгу носить наушники, нарушается процесс самоочищения слухового прохода, и в результате могут образовываться серные пробки. Если наушники к тому же не подходят по размеру, ухо может травмироваться, внутрь попадут бактерии, и разовьется инфекция.

При прослушивании музыки в наушниках в метро ситуация осложняется, утверждают специалисты. Ведь громкие звуки в сочетании с вибрацией в метро негативно влияют на структуру уха, при этом также поражаются клетки, отвечающие за восприятие звуков. В результате человек рискует получить острую тугоухость. Она может наступить резко, но вылечить ее очень сложно.

Наиболее опасными считаются внутриканальные наушники (вакуумные вкладыши). Звук в таких наушниках воздействует непосредственно на барабанную перепонку. Уже через три-четыре года регулярного прослушивания музыки через них у человека может возникнуть частичная или полная потеря слуха.

Чем громче музыка в наушниках и чем дольше ими пользуются, тем ощутимее снижение слуха. По возможности следует переключиться на прослушивание музыки без использования наушников, советуют специалисты.

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