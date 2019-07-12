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Зеленский объяснил матерям пленных украинцев, зачем звонил Путину (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский решил объяснить матерям моряков, зачем он инициировал телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече с ними в Кривом Роге глава государства заявил, что у него «не спадет корона», если он обсудит с Москвой вопрос освобождения задержанных Россией моряков.
По словам Зеленского, ради облегчения участи задержанных он готов на многое, поэтому освобождение моряков стало центральной темой беседы с Путиным.
«Жизни ребят — самое главное. Мой главный ему [Путину. Ред.) вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших», — рассказал президент.
Он также заверил участников встречи, что готов реализовывать свои обещания в любом формате, не ограничиваясь «минским» и «нормандским».
8 июля Владимир Зеленский записал видеообращение к Владимиру Путину с предложением провести переговоры в расширенном «нормандском формате», с участием президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мей.
11 июоя Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину, что было неоднозначно воспринято в Украине и в мире. В Кремле поделились некоторыми деталями коротких переговоров.
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