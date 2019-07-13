Ярош предложил странный способ "отомстить итальянцам" за приговор Маркиву

Украина

Один из лидеров «Правого Сектора» Дмитрий Ярош отреагировал на неправосудный приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, вынесенный судом в Италии, предложив провести ответную спецоперацию в отношении граждан Италии.

По его словам, активистам стоит «запаковать» десяток итальянцев, после чего им нужно выдвинуть подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях ЛДНР и убийстве мирных украинских граждан.

Такую же схему Ярош предложил и ради освобождения военнопленных моряков в России.

Вместе с тем, в конце своего поста в Facebook кандидат в народные депутаты дал понять, что его предложения — не более, чем крик души.

«А если серьезно, то украинская дипломатия должна действовать решительно как на фронте восточном, так и на западном», — написал он.

Напомним, суд города Павия приговорил украинца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмі. Приговором был шокирован даже прокурор, который в своем ходатайстве в суд указывал на смягчающие обстоятельства в деле — Маркив не имеет судимости и демонстрировал во время процесса примерное поведение.

В настоящее время защита украинца готовит апелляцию на решение суда, хотя, по словам адвоката, он настроен пессимистично.

Президент Украины Зеленский поручил МИД Украины и Генеральной прокуратуре обеспечить постоянный контакт с осужденным украинцем с целью его возвращения в Украину.



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