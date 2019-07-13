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Боевики "ЛНР" решили раздавать звания городам: что придумал Пасечник
Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник, которому на днях ГПУ объявила новое подозрение, 12 июля издал очередной «указ»: утвердил порядок присвоения городам недореспублики «почетных званий» типа «город-герой», «город воинской славы», «город трудовой славы». Уже создана комиссия по рассмотрению ходатайств. То есть совсем скоро мы узнаем о митингах, сборах подписей, требованиях простого народа, который вот просто жить не может в населенном пункте, не имеющем «звания».
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К сведению, в «ЛНР» 11 городов и 8 районных центров. Для сравнения, в огромном СССР было всего 13 городов-героев.
Комментарии соцсетей свелись, по сути, к одной фразе: «Они там совсем рехнулись», только глагол фигурирует несколько иной. Жители оккупированной Луганщины в шоке от инициативы боевиков. «Постоянно раздают цацки, а жизнь уже стала совсем невыносимой» , — поделился с «ФАКТАМИ» луганчанин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что названо имя российского военного, причастного к ликвидации главарей «ЛНР».
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