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Зеленский вынудил уйти в отставку и.о. главы Государственной фискальной службы Власова (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал отставку исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова. Поводом стало невыполнение обещаний уволить руководителей четырех таможен Западного региона — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Напомним, в ближайшее время к работе приступит новый глава Государственной таможенной службы.
Об этом стало известно во время совещания по вопросам развития морских портов в Одессе 13 июля.
Сначала Власов отчитался в Facebook об увольнении, однако позже появилась информация, что некоторых таможенников все-таки не уволили, а отправили в отпуск.
По словам Власова, в отпуск отправили только двоих чиновников и по ним он готов доложить отдельно. На это президент ответил вопросом: «Думаете, я идиот?», после чего предложил Власову уйти в отставку самому. Тот пообещал подать соответствующее заявление до конца дня.
Напомним, обвиняемый во взяточничестве начальник Волынской таможни скрылся и объявлен в розыск.
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