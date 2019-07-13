- 15:54 Два ребенка погибли под Ровно в результате взрыва неизвестного предмета
- 15:45 Обстрел телеканала "112 Украина": в сети обратили внимание на интересную деталь
- 15:23 "Динозавры уходят": с 15 июля первые две станции киевского метро отказываются от жетонов
- 15:04 Двери проекта «Топ-модель по-украински» голой грудью открыть не получится, — Алла Костромичева
- 14:57 Помилованный Зеленским узник Кремля вышел на свободу
- 14:53 «Динамо» завершило сбор в Австрии ничьей с английским «Брентфордом»: видео матча
- 14:34 В сети появилось видео обстрела здания телеканала "112 Украина"
- 14:04 Вакарчук выложил в сеть новую песню "Океана Эльзы" (аудио)
- 13:54 Под Киевом пешеход-нарушитель спровоцировал ДТП, есть жертвы
- 13:32 "Мы продолжаем борьбу": Порошенко обратился к имениннику Сенцову
- 13:31 ГБР разоблачила преступную схему с участием «Филип Моррис», — СМИ
- 13:18 Зеленский передумал назначать Андрейчикова главой Одесской ОГА: будет проведен конкурс
"Динозавры уходят": с 15 июля первые две станции киевского метро отказываются от жетонов
«Киевский метрополитен» объявил о прекращении продажи жетонов на первых двух станциях — «Нивки» и «Ипподром». Это произойдет с 15 июля. Соответствующая информация появилась в Facebook метрополитена.
С указанной даты на станциях будут работать только современные способы оплаты: карточкой метро, банковской картой, электронным билетом.
«Жетон выводится из обращения и мы не советуем использовать его как средство оплаты», — говорится в сообщении метрополитена.
Напомним, в марте «Киевский метрополитен» объявил о намерении полностью вывести жетоны из обращения.
Узнав об этом, в июне в Киеве активизировались ушлые «дельцы», которые начали продавать с наценкой жетоны приезжим, не желающим приобретать с наценкой дорогие для них бесконтактные карточки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...