Общество и люди

"Динозавры уходят": с 15 июля первые две станции киевского метро отказываются от жетонов

«Киевский метрополитен» объявил о прекращении продажи жетонов на первых двух станциях — «Нивки» и «Ипподром». Это произойдет с 15 июля. Соответствующая информация появилась в Facebook метрополитена.

С указанной даты на станциях будут работать только современные способы оплаты: карточкой метро, банковской картой, электронным билетом.

«Жетон выводится из обращения и мы не советуем использовать его как средство оплаты», — говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, в марте «Киевский метрополитен» объявил о намерении полностью вывести жетоны из обращения.

Узнав об этом, в июне в Киеве активизировались ушлые «дельцы», которые начали продавать с наценкой жетоны приезжим, не желающим приобретать с наценкой дорогие для них бесконтактные карточки.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter