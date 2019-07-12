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17-летняя украинка вышла в финал юниорского Уимблдона (фото)
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона, проходящего в Лондоне (Великобритания).
Наша соотечественница встречалась с Эммой Наварро из США, имевшей первый номер «посева» на турнире. Ранее теннисистки уже дважды пересекались на турнирах в нынешнем году — в январе на Открытом чемпионате Австралии сильнее оказалась украинка (3:6, 6:4, 6:2), а в июне на «Ролан Гаррос» дальше прошла американка (6:7 (6), 6:3, 6:2).
На этот раз победа Дарье досталась куда легче. И если в первом сете Наварро дала бой, ведя в счете по ходу партии, то во втором украинка не отдала сопернице ни одного гейма. В итоге матч закончился за 45 минут убедительной победой нашей соотечественницы — 6:3, 6:0.
«Сейчас я чувствую большое давление со стороны и каждый матч становится все сложнее. Все ребята вокруг говорят мне: „Трава это твое покрытие. Ты можешь выиграть Уимблдон“. После таких слов я начинаю чувствовать давление. Перед началом турнира у меня и мысли не было, что я могу победить. Я лишь два раза тренировалась на траве и впервые выступала на турнире», — поделилась Дарья своими впечатлениями от выступления на турнире в интервью сайту ITF World Tennis Tour.
Отметим, что Снигур станет лишь пятой украинкой, которая сыграет в решающем матче юниорского Уимблдона. Ранее таким же достижением могли похвастаться Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016), при этом только Бондаренко в итоге завоевала заветный трофей.
Примечательно, что перед стартом на Уимблдоне 17-летняя Дарья победила на престижном юношеском турнире первой категории в пригороде Лондона — Рохэмптоне. И вот теперь Дарья продолжает побеждать уже непосредственно на кортах столицы Англии.
В решающем матче Уимблдона 17-летняя киевлянка, тренирующаяся под руководством Ларисы Савченко, сыграет в субботу, 13 июля, с американкой Алексой Ноэль, обыгравшей Диан Перри из Франции — 6:2, 6:1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина на глазах у Бекхэма проиграла в полуфинале Уимблдона.
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