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В допуске врача отказано без объяснения причин: адвокат Балуха обеспокоена его состоянием
Адвокат украинского узника Кремля Владимира Балуха Ольга Динзе после посещения подзащитного сообщила, что у него «неудовлетворительное» состояние здоровья.
«Посетила Балуха во вторник. Состояние здоровья неудовлетворительное: головная боль, отек нижней левой конечности, сильные боли в суставах и грудной клетке. В допуске врача, которому доверяет Балух, отказали без объяснения причин», — сказала Динзе, сообщает «Крым.Реалии».
Она также добавила, что в колонии не приняли продукты питания, которые необходимы Владимиру Балуху для выхода из голодовки без ущерба для здоровья.
Как писали «ФАКТЫ», 27 июня Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, вновь объявил голодовку из-за того, что к нему не допускали украинского консула. 5 июля украинский активист прекратил голодовку.
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