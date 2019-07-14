Под Николаевом поезд сбил 3-летнего ребенка: детали жуткого ЧП

Происшествия

В Первомайске Николаевской области 13 июля поезд сбил 3-летнего ребенка. Трагедия произошла днем 13 июля, около 15:30, на железнодорожном перегоне «Конецполь — Первомайск-на-Буге».

Маленький ребенок играл вблизи проходящего грузового состава, который зацепил его.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, пострадавшего ребенка в больницу увезла скорая, врачи борются за его жизнь в реанимации.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что пострадавшему ребенку 3 года и он из семьи, живущей неподалеку от железной дороги. По всей видимости, родители не усмотрели за ребенком, и он самостоятельно отправился к железной дороге.

Следственным отделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство по ст. 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

Как писали «ФАКТЫ», в июне на Одесской железной дороге, у станции Косари (Черкасская область), погиб шестилетний мальчик, попавший под колеса поезда.

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