Бежали в панике: появилось видео нового удара по позициям боевиков на Донбассе

Украина

В сети показали видео удара украинских сил по позициям боевиков на Донбассе. На видео видно, как террористы в панике покидают место удара. Видео опубликовали на странице Facebook-сообщества «Вернись живым!».

«Вы когда-нибудь видели панику оккупантов, которые бегут от обстрела? Тогда показываем. Это — автомобиль террористов. И, собственно, сами боевики. А, если быть точными, — командир взвода и командир батальона 11-го мотострелкового полка (бывший батальон „Восток“), который воюет на востоке против украинской армии. За несколько секунд возле их машины упадет мина. И этих двух спасет только чудо. Надолго ли — это уже риторический вопрос», — говорится в описании видео.

Видео было снято с высоты с помощью разведывательного квадрокоптера (беспилотника).

«В 2014 году мы даже не могли представить, что будем видеть врага с такого ракурса и в таком качестве. Но сейчас благодаря современным квадрокоптерам и умением разведчиков, это — обычная практика. К тому же, такие „глаза“ помогают не только уничтожать оккупантов, но и сохранить жизнь наших военных», — говорится в сообщении сообщества.

Как писали «ФАКТЫ», 11 и 12 июля в районе проведения операции Объединенных сил резко обострилась обстановка. Вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. 11 раз враг применял запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. В результате обстрелов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Двое бойцов получили ранения.

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