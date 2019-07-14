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Катание на «банане» и аттракционы в луна-парке: во сколько обойдутся развлечения в Кирилловке

Каждый туристический сезон на пляжах Кирилловки (Запорожская область) имеется огромное количество развлечений на любой вкус. Отдыхающим предлагается прокатиться на гидроцикле, катамаране, «таблетке», «банане» и «драконе».

Самым популярным в этом году является «дракон». А заманивают отдыхающих на водные развлечения специальными, самостоятельно придуманными кричалками: «Кто на драконе не проехал, тот на море зря приехал», пишут Местные вести.

Цены на водные развлечения:

- дракон — 100 грн/15 мин

- банан — 100 грн/взрослый, 60 грн/детский

- гидроцикл — 400 грн/5 мин

- «таблетка» — 150 грн

- катамаран — 250 грн/час

Также можно повеселиться на водной горке. Такое удовольствие будет стоить: 1 раз — 20 грн, 5 раз — 70 грн, 10 раз — 100 грн. Хотя в этом году, по словам администраторов, она утратила свою популярность.

А тот, кто устал и хочет расслабиться, или у кого проблемы со спиной может воспользоваться услугой массажиста, работающего на пляже. За 150 грн. вам сделают массаж спины, а за большую стоимость — общий массаж тела.

В любом случае скучать на пляже не придется.

Развлечься в поселке можно не только на пляже, но и в центре поселка. Днем по Кирилловке снует много отдыхающих, но все же большее их количество выходит на центральный проспект вечером. И тогда здесь не протолкнуться.

А днем здесь предлагают курортникам сфотографироваться с экзотическими животными. Самым примечательным из которых является орел. Он впечатляет своими размерами и видом.

За фото с этой небывалой красоты птицей берут со взрослого 100 грн, а с ребенка — 50 грн.

Кроме орла, также предлагают сфотографироваться с обезьянкой. Она без проблем идет на руки к чужому человеку и не хуже орла позирует. Стоимость фото с ней такая же, как и с орлом.

Здесь же на проспекте работает контактный зоопарк, где также можно посмотреть на уникальных животных. Стоимость билета — 90 грн. Для детей до трех лет в сопровождении родителей вход бесплатный.

В Кирилловке актуальным местом отдыха является дельфинарий «Оскар». Цена билета — 220 грн/взрослый, VIP-места — 270 грн, дети до четырех лет бесплатно. Цены на плаванье с дельфином: 5 мин — 1350−1400 грн, 10 мин — 2050−2100 грн, круг — 850−900 грн.

Сфотографироваться с дельфином на свой фотоаппарат можно за 200−250 грн.

Не менее любим в Кирилловке и аквапарк. Цены на отдых здесь колеблются в пределах 500−570 грн. для взрослого и 480−550 для ребенка в зависимости от времени дня.

А вечером много отдыхающих собирает луна-парк. Стоимость аттракционов разная. К примеру, самый дешевый детский аттракцион стоит 50 грн за сеанс. А в основном детские аттракционы варьируют в пределах 50−100 гривен, взрослые 70−150 гривен.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Кирилловке отдыхающие не на шутку были перепуганы, увидев в море змею.

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