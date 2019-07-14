Дело сожженной в Запорожье девушки: появились тревожные сведения о поджигателе

Украина

В Запорожье адвокаты мужчины, подозреваемого в том, что он облил свою девушку бензином и поджег ее, пытаются переквалифицировать статью. Об этом говорится в сообщении пользователя its_zp в Instagram.

«Важный пост! Полиция разыскивает любых свидетелей трагедии которая случилась с Настей Ковалевой. Сейчас адвокаты подозреваемого хотят попытаться переквалифицировать статью, и это может помочь уйти ему от ответственности. Для того чтоб подонок понёс наказание, нужно собрать всю информацию. Если вы в день трагедии 2 июля что-то видели или слышали, просьба сообщить в Хортицкое отделение полиции. Не будьте безразличны!» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», Настя Ковалева из Запорожья, которую ревнивый парень облил бензином, умерла в больнице несколько дней назад.

Эксклюзивные подробности о Насте и ее отношениях с Виталием читайте в материале «ФАКТОВ»: «Постоянно ревновал без всякого повода»: открылись новые подробности трагедии в Запорожье, где мужчина поджег свою невесту.

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