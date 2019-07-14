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Оля Полякова в оранжевом мини насмешила поклонников (фото)
Певица Оля Полякова продемонстрировала поклонникам, что ей не чужды проявления самоиронии. В своем Intstagram звезда опубликовала фото в оранжевом мини и тут же пошутила над собой, сравнив свой модный образ с морковкой.
Поклонники Оли тут же включились в конкурс и стали предлагать остроумные подписи для фотоколлажа. Певице предложили сменить цвет волос или добавить головной убор — для еще большей схожести с корнеплодом.
Напомним, ранее Оля Полякова предстала в образе служанки и намекнула, что не против работать в парламенте. Певица ищет подходящие названия для своей политической женской партии.
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