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Шоу-бизнес

Оля Полякова в оранжевом мини насмешила поклонников (фото)

16:14 14 июля 2019 560
полякова
Инф. «ФАКТОВ»

Певица Оля Полякова продемонстрировала поклонникам, что ей не чужды проявления самоиронии. В своем Intstagram звезда опубликовала фото в оранжевом мини и тут же пошутила над собой, сравнив свой модный образ с морковкой.

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Поклонники Оли тут же включились в конкурс и стали предлагать остроумные подписи для фотоколлажа. Певице предложили сменить цвет волос или добавить головной убор — для еще большей схожести с корнеплодом.

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Напомним, ранее Оля Полякова предстала в образе служанки и намекнула, что не против работать в парламенте. Певица ищет подходящие названия для своей политической женской партии.

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