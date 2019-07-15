Порошенко рассказал, когда Путин может освободить захваченных украинских моряков

Украина

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинских военнопленных моряков освободят до дня внеочередных парламентских выборов. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».

«У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои», — отметил Порошенко.

Напомним, что 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов. Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Офисе украинского президента заявили, что ключевым в в беседе был вопрос об освобождении пленных украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года.

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