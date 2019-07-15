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Сергей Лазарев «дико расстроился» из-за свадьбы Влада Топалова
Российский певец Сергей Лазарев пропустил свадьбу своего лучшего друга — Влада Топалова, о чем теперь очень жалеет. Артист не смог присутствовать на церемонии в Италии из-за работы и поделился своими переживаниями в комментариях под видео с торжества, которое разместил у себя в аккаунте Влад, пишут Семь дней.
«Это так красиво! Как жаль, что я не смог быть с вами. Дико расстроился…», — сокрушается Сергей.
Не менее сентиментальными были и другие зрители ролика: «Какое крутое видео!!! Как трейлер к фильму!», «Это нечто! Только такую свадьбу вашу я и представляла. Никакого пафоса, только искреннее счастье и улыбки», «Невероятные».
Еще больше эмоций вызвало видео у читателей блога Регины Тодоренко: «Я пересматриваю и плачуууу!», «Единственная искренняя пара в шоу-бизнесе, в любовь которой верится. Вы чудесные», «Это очень очень мило и трогательно. Поздравляю вас, вы идеальны!!! Будьте счастливы и вместе всегда», — «Как же это трогательно, фильм смотреть с ведром для слез пойду».
Но помимо сожаления Сергей Лазарев, на правах друга, дал Топалову напутствие перед началом семейной жизни, но что именно он посоветовал ему — секрет.
«Помни Тепа о моем предупреждении!» — добавил Лазарев.
Похоже, что за этим высказыванием скрывается что-то серьезное, фанаты были очень заинтригованы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не так давно «женился» и сам Сергей. В Сеть попали фото, на которых певец позировал в смокинге рядом с красивой невестой. Поклонники исполнителя были уверены, что Лазарев наконец-то нашёл ту «единственную» и стал женатым мужчиной. Но позже, к огорчению фанатов, стало известно: свадьба певца была постановкой на съемочной площадке рекламной кампании. Следовательно, Лазареву еще только предстоит сыграть свадьбу и стоит надеяться, что Топалов не пропустит это событие.
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