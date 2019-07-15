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Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил самостоятельность ПЦУ (видео)
Автокефальная Православная церковь Украины ничем не отличается от любой другой православной автокефальной поместной церкви в мире — Константинопольский патриархат оказывает ей помощь исключительно, как церковь-мать. Об этом в интервью ТСН рассказал Вселенский патриарх Варфоломей.
«Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии», — заявил Варфоломей.
По словам патриарха, материнская Церковь «катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку», а затем предоставила им полную самостоятельность и свободу действий.
«Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом», — пояснил патриарх.
Тем самым Варфоломей фактически признал самостоятельность ПЦУ наряду с другими поместными церквями.
При этом церковный иерарх высказал сожаление о поведении почетного патриарха ПЦУ Филарета. По словам Варфоломея, тот изначально «должен был бы стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синод Православной церкви Украины принял решение лишить Филарета права управления Киевской епархией и, соответственно, контроля над местными храмами и монастырями. Такое решение синод ПЦУ принял после проведения Филаретом «собора» для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата. Также ПЦУ исключила из своего состава епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на «собор» Филарета из России.
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