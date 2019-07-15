Украина

Украина вошла в десятку наиболее замусоренных стран мира

Украина вошла в топ-10 стран, где на душу населения приходится больше всего мусора. Ранее сообщалось о пожаре на свалке под Новоград-Волынским в Житомирской области.

Такой рейтинг составило агентство 24/7 Wall Street, передает «Громадське» со ссылкой на USA Today. За основу для определения крупнейших производителей отходов агентство взяло данные глобальной базы Всемирного банка, обновленной в сентябре 2018 года. Эксперты соотнесли произведенные каждой страной специальные отходы и регулярные твердые отходы муниципального производства с количеством населения.

Первое место в рейтинге занимает Канада, где за 2017 год на каждого жителя страны приходилось порядка 36 тонн мусора — 1,3 миллиарда тонн, в основном, промышленных отходов от переработки нефти, химического производства и обработки металла. На втором месте Болгария — 26,7 тонны на человека, на третьем — США — 26 тонн на человека.

Далее места распределились следующим образом:

Эстония — 23,5 тонны мусора на человека

Финляндия — 16,6 тонны на человека;

Армения — 16,3 тонны на человека;

Швеция — 16,2 тонны на человека;

Люксембург — 11,8 тонны на человека;

Украина — 10,6 тонны на человека;

Сербия — 8,9 тонны на человека.

Эксперты выяснили, что в Украине за 2017 произвели более 474 миллионов тонн мусора, из них 448 тонн — опасные отходы. Исследователи считают, что по этому показателю наша страна находится на первом месте среди стран, которые предоставляют данные об опасных отходах. При этом за указанный период в нашей стране перерабатывали 3,2% мусора, а в Канаде — 20,6%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине становится популярным плоггинг — совмещение пробежки со сбором мусора.

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