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Шоу-бизнес

Известная телеведущая ужаснула синяками по всему телу (фото, видео)

10:32 15 июля 2019 236
Анна Олицкая
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Анна Олицкая, обладательница шикарной спортивной фигуры, серьезно напугала поклонников. Она показала в Instagram свою фигуру в красивом купальнике. Подписчики уж приготовились услышать от красотки очередные советы, как привести себя в форму, но она показала огромные синяки и гематомы по всему телу. Ее руки и ягодицы оказались серьезно травмированными. Оказалось, Анна неудачно прыгнула с пирса и «зацепила» ограждения.

Ведущая показала последствия неудачного прыжка и попросила не повторять рискованные трюки, особенно если кто-то пытается помочь подтолкнуть.

Но уже скоро Анна в роскошном платье дефилировала по красной дорожке.

Напомним, Анна Олицкая является ведущей и журналисткой программы «Заробітчани» на Новом канале. Не так давно она совершила длительное путешествия по Азии, которое продлилось 43 дня. Ведущая не скрывает, что склонна к полноте и прикладывает немало усилий для поддержания своей фигуры. Советами, как бороться с лишними килограммами, она охотно делиться в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущий и шоумен Сергей Притула сломал ногу, случайно поскользнувшись возле бассейна. Ему пришлось перенести серьезную операцию.

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