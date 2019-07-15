Мир

В Москве ищут неизвестного спасителя, на лету поймавшего маленького ребенка, который выпал из окна

В Москве случайный прохожий спас выпавшего из окна ребенка, подхватив его на лету. Двухлетний мальчик был оставлен без присмотра родителями, добрался до окна и рухнул вниз с многоэтажки. Ребенок остался жив только благодаря счастливому случаю. После падения у малыша диагностированы ссадины и сотрясение, но обошлось без тяжелых внутренних повреждений.

Спасший ребенка мужчина ушел по своим делам, не оставив контактов, но родные мальчика надеются найти героя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Похожий случай недавно был в турецком Стамбуле. 17-летний подросток спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна второго этажа. Юноша поймал ребенка в нескольких сантиметрах от земли.

В Украине с наступлением жары также участились случаи с падением детей с высоты. Происходит это, когда родители оставляют ребенка без присмотра, а окно либо открыто настежь, либо прикрыто легкой антимоскитной сеткой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter