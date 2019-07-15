Москалькова едет в Киев попереживать в суде за Вышинского

Украина

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова едет в Киев, где в понедельник, 15 июля, в Подольском райсуде столицы состоится заседание по делу Кирилла Вышинского — руководителя «РИА Новости-Украина», которому инкриминируют государственную измену.

О визите уполномоченного по правам человека Российской Федерации сообщают российские мессмедиа. Тем временем пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей страничке в социальных сетях сообщившая о заседании в 16:15, подчеркнула, что Вышинский «важен для Путина» и что его можно было бы обменять на украинских узников Кремля, но по решению суда руководитель «РИА Новости-Украина» может выйти из-под стражи, поскольку ранее Конституционный суд признал, что подозреваемые в тяжких преступлениях, в том числе и против государства, могу выходить под залог или же к ним можно применять иную меру пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киев приезжал главред «Эха Москвы» Алексей Венидиктов, который привез президенту Владимиру Зеленскому письмо от мамы Кирилла Вышинского.

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