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Оползень под Одессой: в сети показали впечатляющее фото с высоты птичьего полета
В сеть выложили впечатляющую фотографию, сделанную с дрона над поселком Черноморка (Одесская область), где на закрытом пляже произошел масштабный оползень.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, спасатели из областного управления ГСЧС продолжили работу на месте чрезвычайного происшествия, которую прекращали ночью. «К счастью, никто не пострадал, так как пляж был закрыт для посетителей. Ночью работу пришлось прекратить, но сейчас на месте уже работают 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 специалистов ГосЧС», — говорится в сообщении, размещенном на страничке МВД в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе, в районе Мемориального парка героической обороны Одессы 411-й батареи, значительная часть приморского склона длиной около 20 и шириной в 60 метров сползла вниз.
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