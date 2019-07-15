Композитор Евгений Хмара удивил новым звучанием гимна Украины (видео)

Культура и искусство

Украинский композитор Евгений Хмара провел необычную акцию — пианист-виртуоз сыграл гимн Украины в древней колоритной Будве (Черногория). Изюминкой события стала песня «Ще не вмерла України і Слава, і Воля», которую известный пианист сыграл на спинете — уникальном инструменте XVIII века. Спинет — «прадед» фортепиано, один из старейших клавишных инструментов, происходящий от древнего монохорда. Это небольшой клавесин с щипковыми струнами, внешне немного похожий на рояль.

Видео виртуозной игры на спинете Хмара опубликовал на своей странице в Facebook.

Евгений Хмара — украинский композитор, пианист-виртуоз, киевлянин. Первую музыкальную композицию написал в семь лет. Постоянно выступает в Украине и за рубежом с сольными концертами и в сотрудничестве с другими артистами, аранжирует для звезд украинского шоу-бизнеса. Выпустил четыре сольных альбома. Имеет много наград и принимал участие в известных шоу. В частности, в 2012 г. стал финалистом шоу «Україна має талант». С 2012 г. по 2018 г. — музыкант шоу «Х-Фактор». Наибольшим масштабным его проектом в 2018 г. был большой сольный концерт «30», который состоялся во дворце «Украина» и собрал около 4 тысяч зрителей. Выступал вместе с музыкантом Дидье Маруани (Space).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter