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Полиция проводит массовые обыски в Закарпатье: стала известна причина
В Закарпатской области начались массовые обыски и задержания участников избирательной кампании в рамках уголовного производства о подкупах избирателей перед выборами в Верховную Раду 21 июля.
Как передает «Мукачево.нет», на данный момент известно о задержаниях в Виноградовском, Ужгородском и Иршавском районах. Издание, ссылаясь на информацию профессора Ужгородского национального университета Федора Шандора, пишет, что среди задержанных есть многодетные матери, сельские учителя, врачи и представители правоохранительных органов.
В частности, с обысками пришли к областному депутату Петру Добромильскому — видео в сеть выложила его супруга Оксана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции проводят обыски в территориальном офисе Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области. Обыски проводятся в рамках уголовного производства по незаконному возмещению НДС.
Фото с сайта http://www.mukachevo.net
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