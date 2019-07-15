Полиция проводит массовые обыски в Закарпатье: стала известна причина

Украина

В Закарпатской области начались массовые обыски и задержания участников избирательной кампании в рамках уголовного производства о подкупах избирателей перед выборами в Верховную Раду 21 июля.

Как передает «Мукачево.нет», на данный момент известно о задержаниях в Виноградовском, Ужгородском и Иршавском районах. Издание, ссылаясь на информацию профессора Ужгородского национального университета Федора Шандора, пишет, что среди задержанных есть многодетные матери, сельские учителя, врачи и представители правоохранительных органов.

В частности, с обысками пришли к областному депутату Петру Добромильскому — видео в сеть выложила его супруга Оксана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции проводят обыски в территориальном офисе Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области. Обыски проводятся в рамках уголовного производства по незаконному возмещению НДС.

Фото с сайта http://www.mukachevo.net

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