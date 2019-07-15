До +30: синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Общество и люди

Периодические дожди с грозами пока что остаются в Украине, но во второй половине недели прогнозируется серьезное потепление.

«Фото из космоса показываю нам, что Украина находится в зоне атмосферных фронтов. Вот этот облачный, с дождями, фронт, постепенно перемещаться в восточном направлении. Поэтому во вторник, 16 июля, дожди наиболее вероятны в восточной части Украины. Однако это не означает абсолютное солнышко на остальной территории — солнце все же будет чередоваться с локальными дождями, хотя и незначительными», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

16 июля прохладнее всего будет в восточных регионах Украины — от +18 до +22 градусов, на юге — теплее: + 24 + 28 градусов. В большинстве областей ожидается + 20 + 25 градусов.

В Киеве во вторник — вероятность небольших осадков, но надежда на солнечную погоду есть. В течение дня — до + 21 + 23 градусов.

«В дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, температура воздуха будет постепенно повышаться. Во второй половине недели, особенно в выходные, лето наконец нам широко улыбнется — днем потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов. До очередной волны всенародного стенания о жаре осталось полнедели — наслаждайтесь свежим воздухом», — шутит синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19−22 июля в западных, а 21−22 июля в северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории будет сухо. Будет наблюдаться постепенное повышение температуры ночью до 13−19°, днем ​​до 25−30°, а в южных, восточных и Днепропетровской областях до 30−35°.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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