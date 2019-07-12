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Ожидается +35: синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара
После комфортной прохладной погоды, нетипичной для средины июля, в Украине в конце следующей недели ожидается повышение температуры воздуха до 35 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Сообщается, что в течение суток 15 июля в западных, северных и местами центральных областях, а днем и в южной части страны пройдут грозовые дожди. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м / с. Температура ночью 9−14°, на юге до 17°, днем 19−24°, в южных и восточных областях до 27°.
16- 17 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 9−15°, днем 19−25°; в южных и восточных областях ночью 12−18 °, днем до 28°.
18 июля в Украине будет преимущественно без осадков.
По прогнозам синоптиков 19−22 июля в западных, а 21−22 июля в северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории будет сухо.
Будет наблюдаться постепенное повышение температуры ночью до 13−19°, днем до 25−30°, а в южных, восточных и Днепропетровской областях до 30−35°.
Напомним, по словам Натальи Диденко, существенное потепление придет в Украину с 19 июля. А в целом на июль синоптики прогнозировали температурные качели.
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