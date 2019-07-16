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FaceApp «состарил» Месси, Роналду и Зидана: как звезды футбола будут выглядеть через 30 лет (фото)
В предыдущем материале «ФАКТЫ» при помощи мобильного приложения FaceApp, набравшего в последние дни неимоверную популярность, «состарили» отечественных звезд спорта.
Сейчас же предлагаем посмотреть, как будут выглядеть через 30 (а то и через 60) лет мировые футбольные мастера, а также их звездные наставники.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал своего «старшего брата», от чего фанаты в сети были в шоке.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…