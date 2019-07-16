Спорт

FaceApp «состарил» Месси, Роналду и Зидана: как звезды футбола будут выглядеть через 30 лет (фото)

В предыдущем материале «ФАКТЫ» при помощи мобильного приложения FaceApp, набравшего в последние дни неимоверную популярность, «состарили» отечественных звезд спорта.

Сейчас же предлагаем посмотреть, как будут выглядеть через 30 (а то и через 60) лет мировые футбольные мастера, а также их звездные наставники.

Лионель Месси

Криштиану Роналду

Неймар

Златан Ибрагимович

Харри Кейн

Килиан Мбаппе

Дани Алвес

Уэйн Руни

Зинедин Зидан

Хосеп Гвардиола

Жозе Моуриньо

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал своего «старшего брата», от чего фанаты в сети были в шоке.

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