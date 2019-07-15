Украина

Россия пообещала допустить независимых врачей к украинским морякам, которые были ранены в ходе захвата в Черном море. Еще у одного моряка (Андрея Будзило) будет возможность консультации с врачами, ввиду того, что у украинца диагностирован сахарный диабет. Об этом рассказала на брифинге украинский омбудсмен Людмила Денисова по итогам встречи с российской уполномоченной Татьяной Москальковой.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность допустить независимых медицинских специалистов к удерживаемым в российских тюрьмах и СИЗО украинским гражданам Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Александру Попову, Владимиру Дудке и Станиславу Клыху.

Напомним, тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова российские силовики задержали в конце 2018 года на въезде в оккупированный Крым. У Бекирова сахарный диабет и ограниченные возможность ввиду ампутации ноги. Состояние политзаключенного Станислава Клыха аналогично оценивается как тяжелое. Осужденный в России украинец Павел Гриб также страдает неизлечимым заболеванием.

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