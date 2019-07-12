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Партия Порошенко обходит «Оппозиционную платформу» — соцопрос
Согласно результатам соцопроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens с 27 июня по 7 июля 2019 года, в Верховную Раду могут пройти пять партий.
Так, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 43,4% среди тех, кто планирует прийти на выборы, и 45,2% - среди тех, кто определился с выбором. За «Европейскую солидарность» отдали бы свои голоса 9,7% и 10,1% соответственно. «Оппозиционная платформа — За життя» набрала бы 8,9% и 9,3%, ВО «Батьківщина» — 8,1% и 8,4%, партия «Голос» — 7,6% и 7,9%. Остальные партии набирают менее 5% голосов.
Кроме того, исследование показало, что 57% взрослого населения Украины, скорее всего, пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность своего участия в выборах на 7−10 по 10-балльной шкале.
Опрос был проведен методом личного интервью на дому у респондента. На вопросы ответили 880 человек в возрасте от 18 лет.
Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
Напомним, что, выступая в Житомире, Петр Порошенко сказал, что озвученная сегодня идея о так называемой новой люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок.
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