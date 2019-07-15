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Бывшего соратника Януковича вернули в розыск
Соратника Виктора Януковича — экс-регионала Юрия Иванющенко, известного как «Юра Енакиевский», министерство внутренних дел по просьбе Генеральной прокуратуры снова объявило в розыск.
«Перед выходными Национальная полиция получила от Генеральной прокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в том числе относительно Иванющенко. Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен, соответствующие сведения внесены в розыскного учета. О результатах проинформирована ГПУ», — цитирует спикера Нацполиции Ярослава Тракало «Украинская правда».
Напомним, бывший народный депутат от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», сбежал из Украины после Революции Достоинства. Ему объявили подозрение в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7 километр».
В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко «в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения». 2 июля 2019 года Иванющенко сняли с розыска.
После огласки в СМИ Генпрокуратура заявила, что отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко и просит снова объявить его в розыск.
«Юра Енакиевский» числится в розыске Национальной полиции. Датой его исчезновения указано 15 декабря 2014 года.
Среди статей, инкриминируемых экс-депутату, указано присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой, вымогательство чужого имущества, соединенное с насилием или такое, что нанесло ущерб в крупных размерах.
В реестре также указано, что Иванющенко подозревают по ч. 3 ст. 258 — террористический акт, приведший к гибели человека.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что власти США приняли решение отменить визовые санкции против Иванющенко.
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