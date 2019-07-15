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Разрушается прямо на глазах: в сети показали жуткие фото дома в оккупированном Дебальцево
В сеть выложили фотографии из оккупированного Дебальцево, где постепенно разрушаются дома мирных жителей. Ранее были опубликованы свежие фото с пустынных улиц Луганска.
«Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь», — написал в Twitter Алекс Афонин, выложив на страничку переписку жителей оккупированного города из социальных сетей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке из-за шахтных вод разрушается крупнейший офисный центр «Северный» и прилегающий к нему подземный торговый комплекс. Объект был построен к Евро-2012, сейчас не функционирует, а грунтовые воды уже полностью затопили нижний подземный этаж здания.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?