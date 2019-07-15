Украина

Разрушается прямо на глазах: в сети показали жуткие фото дома в оккупированном Дебальцево

В сеть выложили фотографии из оккупированного Дебальцево, где постепенно разрушаются дома мирных жителей. Ранее были опубликованы свежие фото с пустынных улиц Луганска.

«Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь», — написал в Twitter Алекс Афонин, выложив на страничку переписку жителей оккупированного города из социальных сетей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке из-за шахтных вод разрушается крупнейший офисный центр «Северный» и прилегающий к нему подземный торговый комплекс. Объект был построен к Евро-2012, сейчас не функционирует, а грунтовые воды уже полностью затопили нижний подземный этаж здания.



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