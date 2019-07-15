К Подольскому суду стянули усиленные наряды полиции: что происходит (фото)

Происшествия

В понедельник, 15 июля, Подольский суд Киева должен решить дальнейшую судьбу руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которому инкриминируют государственную измену.

Активисты анонсировали акции, чтобы не допустить либерального решения суда по пророссийскому журналисту. Сотрудники полиции уже заблокировали вход в суд автобусом и один из входов в здание, через который должен будет заходить Вышинский.

Сейчас ожидают прибытия митингующих.

Существует вероятность того, что именно сегодня Вышинского могут отпустить из-под стражи и перевести под домашний арест.

Отметим, на брифинге российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая находится с рабочим визитом в Киеве, сказала: «Разговор Путина и Зеленского изменил вектор отношений двух стран, это дает импульс для справедливого и законного решения по Вышинскому».

По ее словам, теперь появилась правовая основа для освобождения журналиста. По постановлению Конституционного суда Украины, статьи его обвинения не обязывают заключать под стражу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия и Украина ведут переговоры по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков. В связи с этим обменом упоминалось имя Вышинского.

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