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У Лаврова рассказали о переговорах по поводу обмена захваченных Россией украинских моряков
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе 24 украинских моряков. Об этом сообщают российские СМИ.
«Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем», — сказал Карасин журналистам.
Отвечая на вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, замглавы МИД РФ сообщил, что «ничего не может сказать по этому поводу».
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что руководство России не ведет переговоры по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков и подозреваемого в госизмене руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского.
Как известно, в Киев приезжал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.
Напомним, Россия пообещала допустить независимых врачей к украинским морякам, которые были ранены в ходе захвата в Черном море. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказала на брифинге украинский омбудсмен Людмила Денисова по итогам встречи с российской уполномоченной Татьяной Москальковой.
Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские пограничники таранили, а затем захватили украинские малые бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», осуществлявшие плановый переход из Одессы в Бердянск. В плен попали 24 члена экипажа, трое из которых получили ранения. Освобождать военнопленных в РФ отказываются, невзирая на однозначное определение Международного морского трибунала.
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