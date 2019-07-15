Суд перенес рассмотрение дела Вышинского: пропагандист сделал громкое заявление

Украина

Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля рассмотрение ходатайства защиты подозреваемого в государственной измене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского об изменении меры пресечения. Соответствующее решение суд вынес на заседании 15 июля. Напомним, с утра под зданием суда собрались многочисленные активисты, требующие не допустить его освобождения.

В зале присутствовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, по словам которой, Вышинский не соглашается на предложение включить его в программу обмена и «намерен добиваться признания своей невиновности».

Также она прокомментировала информацию о подготовке к освобождению украинских моряков в обмен на Вышинского, отметив, что РФ готова освободить их, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.

В свою очередь прокурор по завершении заседания заявил о намерении настаивать на содержании Вышинского под стражей, в противном случае примет меры, чтобы он не смог покинуть страну.

Напомним, на днях в Украину впервые за пять лет прилетел главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который передал письмо для президента Украины Владимира Зеленского от матери журналиста Кирилла Вышинского.

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