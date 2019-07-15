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В Италии обнаружен арсенал оружия для воюющих на Донбассе пророссийских наемников (фото)
В Италии полиция в рамках расследования дела наемников, воевавших на стороне пророссийских боевиков на Донбассе изъяла у праворадикалов арсенал оружия. Ранее итальянские правоохранительные органы сообщили об арестах, проведенных карабинерами в Лигурии, Милане, Парме и Авеллино. За решеткой оказались шесть неонацистов, которых пророссийские наемники завербовали для отправки на Донбасс.
Как сообщает «Громадське», оружие, а также нацистскую символику, изъяли в нескольких городах Италии — в провинциях Турина, Варезе, Павии, Новары и Форли. Арсенал состоял из девяти боевых ружей, 20 штыков, 306 единиц огнестрельного оружия и даже ракеты класса «воздух-воздух» производства Франции с пометкой принадлежности вооруженным силам Катара.
Арестованы трое лиц — граждан Италии, которые пытались продать это оружие.
Операция стала частью более широкого расследования участия итальянских праворадикалов в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне пророссийских сил. Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских боевиков в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. Вероятно, затем его планировали использовать в конфликте на Донбассе.
Напомним, суд итальянского города Павия вынес несправедливый приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, приговорив его к 24 годам тюрьмы. Маркива признали причастным к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которые погибли под Славянском в 2014 году.
В настоящее время защита украинца готовит апелляцию на решение суда.
Президент Украины Зеленский поручил МИД Украины и Генеральной прокуратуре обеспечить постоянный контакт с осужденным украинцем с целью его возвращения в Украину.
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