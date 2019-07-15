Происшествия

Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появилась информация о пострадавших

В результате смертельного ДТП под Киевом, вблизи села Гуровщина, с участием маршрутки Volkswagen LT и легкового авто Ford Mondeo, погибли водитель и пассажир, ехавшие в легковом автомобиле.

Как сообщает «Информатор», еще одного человека из легковушки Ford Mondeo забрала «скорая», но по дороге он умер. 17 пассажиров маршрутки, которая ехала в Киев из Львова, госпитализировали в Центральную больницу Киево-Святошинского района в Боярке.

По словам нейрохирурга Вакара Андрея Николаевича, состояние пациентов стабилизировалось. На данный момент в травматологии находятся 2 пострадавшие женщины. Еще 2 человека — на стационаре в хирургическом отделении. Они получили травмы средней степени тяжести. Одной из пострадавших планируют наложить гипс из-за повреждения лодыжки. Большинство пассажиров, к счастью, отделались легкими ушибами и испугом. Им оказали первую необходимую помощь и отправили домой.

«ФАКТЫ» сообщали, что в конце июня на Житомирской трассе фура въехала в остановившийся на светофоре грузовик, погиб мужчина. Также сообщалось о смертельном ДТП на трассе Киев — Чоп вблизи села Колоденка, где в результате столкновения двух легковых автомобилей Ford и Volkswagen Passat погибли два водителя и тяжело травмированы два пассажира.

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