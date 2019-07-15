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Наторговала на 5 лет тюрьмы: украинке светит срок из-за флагов СССР
Деснянский районный суд Чернигова принял к рассмотрению дело о продаже на онлайн-площадке бесплатных объявлений флагов так называемых «советских социалистических республик». Об этом сообщает InternetUA.
По версии следствия, женщина не только разместила на сервисе объявлений информацию о продаже флагов бывших республик СССР, но и продала таким образом флаг Таджикской Азербайджанской и Армянской социалистической республик, содержащих символику коммунистического тоталитарного режима. Тем самым продавец нарушила нормы ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».
Уголовное производство было открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 436−1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Скрин определения суда
На данный момент у подозреваемой прошел обыск.
Напомним, в ноябре 2018 года в сети призвали устроить глобальный флешмоб против президента Amazon Джеффа Безоса, компания которого активно торговала символикой террористической «ДНР»
Фото internetua
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