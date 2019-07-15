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Это уже норма: сеть взбудоражило фото киевской электрички
В сети показали утреннюю посадку пассажиров на городскую электричку на станции «Троещина-2».
«Так вынуждены троещинцы добираться на работу, потому что кто-то на „Укрзалізниці“ решил сократить количество электричек и вагонов. А кому не хватило места ни в вагоне, ни на „колбасе“, ждем полчаса следующей», — отмечает автор фото, опубликованного в группе «Из Троещины с любовью».
«Бедняги, это ж так опасно, а на работу надо…», «Индия…Троещина, родная до боли…», — пишут в комментариях к снимку.
Вместе с тем не все поверили в версию о том, что киевляне таким образом добираются на работу.
«А никого не смущает, что все они без сумок якобы на работу едут??? Утром там относительно свободно было, а это всего лишь малолетки себя *** экстремалами мнят, зацеперы», — отмечает Дмитрий Сухов.
Напомним, ранее в сеть попало видео, которое сняла девушка, заставившая малолетних «зацеперов» слезть с поезда, на котором они намеревались прокатиться. Тем самым она не дала им повторить инцидент на железнодорожной станции «Дарница», где от удара током серьезно обгорел подросток-«зацепер».
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