Происшествия

Жестоко «отомстил» за мать: под Ровно подросток с друзьями забили до смерти 40-летнего мужчину

В воскресенье, 14 июля, 40-летний житель села Тайкуры в Ровенской области отдыхал в доме своей родни вместе с сожительницей. В это время из областного центра к ним приехал 18-летний сын женщины. Из-за неоднократных жалоб матери на избиения и оскорбления со стороны сожителя у пасынка сложились неприязненные отношения с отчимом, сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Очередной конфликт возник и в этот раз. Чтобы отомстить, на помощь парень позвал друзей: 18-летнего жителя Ровно и 24-летнего жителя Тайкур, которые приехали на автомобиле. Втроем силой посадили мужчину в салон и вывезли за несколько километров от села в лесной массив, где нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему. Избивали, пока тот не потерял сознание. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью», — отмечает пресс-служба полиции.

Мужчину без сознания с многочисленными телесными повреждениями обнаружила односельчанка за пределами села в лесопосадке.

Около 23.00 во время транспортировки в больницу в карете скорой медицинской помощи он скончался.

Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 146 (похищение человека, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украина.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах сын «заказал» отца и нанял киллершу, которая стреляля в бизнесмена и его 15-летнюю дочь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter