Украина

Отдых подорожает: за ночевку на Федовой косе в Кирилловке придется выложить кругленькую сумму

На популярном курорте Кирилловке начали взимать плату за проезд с ночевкой на территорию Федотовой косы (за селом Степок). С одного авто требуют 200 гривен. Об этом пишет местное издание.

Нововведение вызвало бурю возмущения в социальных сетях, пользователи устроили жаркие дебаты относительно того, законно ли установлена такая «такса».

В свою очередь, директор Приазовского нацпарка Дмитрий Воловик, установивший плату за проезд, решил привести свои аргументы.

По его словам, въезд на территорию Федотовой косы с 19 июня разрешен только по пропускам. Оформить документ можно бесплатно всего за три минуты. Бесплатным остается и въезд на Степок, но есть исключение. Автомобилям, которые приехали на эту территорию с ночевкой придется заплатить 200 гривен за сутки.

Директор ПНПП пояснил, что такое решение основывается на нескольких документах и является вполне законным. В своем решении он ссылается на Закон Украины «О природно заповедном фонде», постановление КМУ «О платных услугах, которые предоставляются учреждениями ПЗФ», Положение о ПНПП, решение научно-технического совета, решение администрации и др.

В свою очередь, пользователи соцсети поставили его доводы под сомнение.

«Вы через предпринимателей решили в государственном заказнике устроить платный пляж. А не 365-я ли это часом статья? Причем назвали как красиво „природоохоронні заходи“. У вас просили основание, по которому уже сейчас деньги собирают, а вы объявление о конкурсе какое то показываете. Тут уже „шахрайство“ во всей красе», — написал адвокат Андрей Беляев.

В ответ Дмитрий Воловик отметил, что законность решения о платном проезде была уже не единожды проверена компетентными органами. И добавил, что плата взимается только с автомобилей, дабы ограничить антропогенную нагрузку на ландшафтный заказник, куда должны заезжать не более 40 машин в сутки. По словам директора ПНПП, собранные средства покроют расходы на охрану территории, вывоз мусора, установку шлагбаума и прочее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после нескольких недель практически полного штиля, в акватории популярного курорта Кирилловка началось волнение, во вторник ожидается сильный дождь.

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