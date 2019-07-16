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"Выбивают наших по одному, не торопясь, но непрерывно": боевики рассказали об успешной тактике ВСУ на Донбассе
Боевики заявили об активизации действий ВСУ на Донбассе и «продуманной стратегии» по выбиванию личного состава. Ранее сообщалось, что в июне этого года украинские бойцы уничтожили более 30 оккупантов, свыше 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести.
Скан переписки из социальных сетей на своей страничке в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), прокомментировав ее так: «Новости „дырляндии“ или воины дают отличный отпор российским оккупантам. Те немного хнычут».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область) бойцы ВСУ обнаружили артиллерийскую группу противника и уничтожили САУ «Гвоздика», а также повредили несколько единиц техники.
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