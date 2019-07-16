Украина

"Выбивают наших по одному, не торопясь, но непрерывно": боевики рассказали об успешной тактике ВСУ на Донбассе

Боевики заявили об активизации действий ВСУ на Донбассе и «продуманной стратегии» по выбиванию личного состава. Ранее сообщалось, что в июне этого года украинские бойцы уничтожили более 30 оккупантов, свыше 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Скан переписки из социальных сетей на своей страничке в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), прокомментировав ее так: «Новости „дырляндии“ или воины дают отличный отпор российским оккупантам. Те немного хнычут».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область) бойцы ВСУ обнаружили артиллерийскую группу противника и уничтожили САУ «Гвоздика», а также повредили несколько единиц техники.

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