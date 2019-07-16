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Губит людей не пиво: в Киеве маршрутки моют водой из грязной лужи (видео)
В сеть выложили видео, как водитель столичной маршрутки моет транспортное средство, используя воду из лужи. Ранее в Киеве водителя маршрутного такси поймали на игре на мобильном телефоне во время движения транспорта.
«Если так происходит мойка маршрутных автобусов, то как их ремонтируют? Подорожником?» — говорится в комментарии к видео с моющим машину водителем, размещенному в социальных сетях на страничке «Киев Оперативный».
Впрочем, интернет-пользователи по-разному отнеслись к этому видеофакту.
Многие традиционно ругали водителей да и саму «маршруточную систему» в целом. Но были и те, кто вступился за мужчину, решившего смыть грязь с машины.
«Слушайте, да это не красиво/правильно/законно, но он ее хотя бы моет! Я вижу интеллигентно одетого мужчину, а не пузатого жлоба в сандалях. Ему явно хозяин транспорта не выделяет деньги на мойку, а за свои он не может позволить ее вымыть», — говорится в одном из комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье водитель маршрутки в ответ на просьбу пассажира выключить радио, передававшее российские новости, несколько раз ударил мужчину и вытолкал из авто. У пострадавшего медики обнаружили у него посттравматическую перфорацию барабанной перепонки.
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