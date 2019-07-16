Пытались спасти детей: в России утонули сразу семь человек

Мир

В городском округе «Город Якутск» (Республика Саха, Россия) утонули семь человек, в том числе трое детей, которых пытались спасти взрослые. Ранее сообщалось, что в России утонул «УАЗ» с людьми — погибли двое взрослых и семеро детей.

В местном МЧС сообщают, что ЧП произошло на берегу реки Лена в районе острова Понамарев, где компания из 11 человек отдыхала на несанкционированном пляже. Двое детей стали тонуть и звать на помощь. Им на выручку поспешили четверо взрослых, которые «при попытке спасения детей пропали без вести». Детей вытащили, однако попытка откачать их на берегу успехом не увенчалась.

На месте трагедии работали спасатели, которым удалось найти тела четверых взрослых и еще одного ребенка. В целом, на берегу Лены погибли семь человек, в том числе, трое детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России случилось ЧП возле курортного поселка Джубга Краснодарского края. С пляжа «Гринвуд» в море вышел прогулочный катамаран с туристами, и в 100 метрах от берега судно перевернулось — в результате чрезвычайного происшествия погибли две женщины.



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