Из-за войны в Украине Путин изменит устав российской армии

Мир

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, чья армия постоянно ведет военные операции по всему миру и уже пять лет активно поддерживает боевиков на Донбассе, поставил задачу усовершенствовать дисциплинарный устав Вооруженных сил. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В обновленном документе предполагается запретить российским военным рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ. Также запрещено публиковать фото и видео во время выполнения боевых задач, на которых можно распознать местоположение подразделения. Кроме того, в социальных сетях нельзя показывать боевые награды и удостоверения к ним.

Сообщается, что минобороны РФ уже подготовило проект указа президента России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отметим, по фото и видео, опубликованным российскими военными в социальных сетях, международным расследователям удалось идентифицировать номера частей и подразделений армии РФ, которые захватывали Крым, воевали на Донбассе и в Сирии.

Как писали «ФАКТЫ», по данным некоторых экспертов, Россия хочет навязать Западу новую мировую войну. Первым плацдармом для военного столкновения с США может стать территория стран Балтии. Затем под выдуманным предлогом будут нанесены ядерные удары по целям в Европе. Россия также активно размещает своих военных на территори Беларуси под предлогом обеспечения коллективной безопасности будущего Союзного государства.

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