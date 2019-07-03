Волонтеры обнародовали уникальные фото российского комплекса "Зоопарк" на Донбассе

Украина

Волонтеры Inform Napalm опубликовали новые доказательства того, что Россия перекидывала на Донбасс свои комплексы 1Л259 «Зоопарк-1» еще в 2014 году. Фото российской военной техники передал волонтерам житель оккупированной Макеевки. На них зафиксировано движение всей колонны комплекса.

Как сообщают в Inform Napalm, 24 октября 2014 года по трассе H-21 через оккупированную Макеевку двигалась колонна с техникой. В кадр видеорегистратора одного из местных жителей попал и российский радиолокационный комплекс артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259 «Зоопарк-1».

«Уникальность фотографий, которые передали нам жители Макеевки в том, что это первый из известных случаев фиксации всего комплекса, в состав которого входит: радиолокационная станция 1Л259 на шасси МТ-ЛБУ, машина технического обслуживания (МТО, 1И30) на автомобиле Урал-43 203 для проведения регламентных и ремонтных работ, электростанция ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2», — пишут расследователи.

Волонтеры InformNapalm провели геолокацию полученных снимков, а также идентификацию техники комплекса.

Напомним, в начале апреля этого года миссия ОБСЕ задокументировала появление в районе захваченной боевиками Горловки новейшей российской радиолокационной станции артиллерийской разведки и целеуказания, которая входит в состав комплекса «Зоопарк-1».



А в конце июня в этом же районе ВСУ нанесли мощный удар по «Зоопарку». Во вражескую технику попали бойцы полка «Азов», который несет службу в районе Светлодарской дуги. Военнослужащие определили, что огонь боевиков из ствольной артиллерии 122- и 152 мм по их позициям корректировался комплексом «Зоопарк-1» — контрбатарейным радаром российского производства.

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