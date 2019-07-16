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"Мы должны быть амбициозными": Зеленский хочет Олимпийские игры в Украине
Президент Владимир Зеленский, который надеется, что после парламентских выборов 21 июля в Украине появится «нормальный» парламент и «правительство специалистов», считает, что наша страна сможет претендовать на проведение Олимпийских игр.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент уже поставил соответствующую задачу перед министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.
Для этого Украине необходимо разработать стратегический план.
«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3−4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.
Вместе с тем, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.
А ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, — это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя — в 2032 году.
Как сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский намерен сменить всю систему власти в Украине. После проведения парламентских выборов, в Офисе президента рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
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