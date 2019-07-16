- 15:08 Бессердечные: партнеры по «Вест Хэму» наказали Ярмоленко за проигранное пари
- 15:03 Без запуска нового рынка электроэнергии, произошел бы кризис из-за неплатежей, — президент «Энергоатома»
- 14:51 В Кремле придумали, как выпустить за границу жителей ОРДЛО с российскими паспортами
- 14:49 В Киеве 17—19 июля продлят работу автобусов и троллейбусов
- 14:49 Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж
- 14:44 Близится новое лунное затмение: что о нем надо знать и как себя вести
- 14:40 Ушел на Atlas Weekend: на лестнице в элитном доме в центре Киева несколько дней висел погибший парень (обновлено)
- 14:39 Проверка слуха: Джеймса Бонда сыграет темнокожая актриса
- 14:37 Расстались полтора года назад: в Ирпене юноша расстрелял свою бывшую и ее бойфренда
- 14:35 В Виннице заключенные убили подозреваемого в изнасиловании 7-летнего ребенка
- 14:28 Оставила на земле и ушла: в Киеве полиция разыскала женщину, бросившую новорожденного ребенка сразу после родов
- 14:22 Троллинг высшего уровня: ВСУ оригинально пригласили боевиков в "бригаду 200"
Депрессивный антициклон Xandra: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Нынешняя неделя в Украине началась с дождей, продолжатся они и в среду, 17 июля.
«Пока антициклон с несколько депрессивным названием Xandra (как ни Кассандра, так Хандра) выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам 17 июля кратковременные дожди и локальные грозы», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Однако, по ее прогнозам, в южной части страны ожидается настоящая летняя температура воздуха — до + 26 + 29 градусов. Тепло будет и в восточных областях, но во время дождей температура воздуха снизится. В большинстве областей Украины среду будет умеренной тепло — до + 20 + 24 градусов, на западе ожидается + 18 + 22 градуса.
«Поэтому пока атмосферное давление скачет, головы у некоторых граждан болят, зонты актуальны, а жителям юга Украины завтра понадобятся только темные очки и замечательные сарафанчики в нежные букетики», — шутит синоптик.
В Киеве же 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью будет прохладно — до + 12 + 14 градусов, днем потеплеет до + 21 + 23 градусов.
Наталья Диденко сообщает, что с пятницы, 19 июля, температура воздуха ощутимо повысится.
Материал «Ударят заморозки: синоптик дала печальный прогноз погоды на вторую половину лета» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...