Депрессивный антициклон Xandra: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Общество и люди

Нынешняя неделя в Украине началась с дождей, продолжатся они и в среду, 17 июля.

«Пока антициклон с несколько депрессивным названием Xandra (как ни Кассандра, так Хандра) выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам 17 июля кратковременные дожди и локальные грозы», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Однако, по ее прогнозам, в южной части страны ожидается настоящая летняя температура воздуха — до + 26 + 29 градусов. Тепло будет и в восточных областях, но во время дождей температура воздуха снизится. В большинстве областей Украины среду будет умеренной тепло — до + 20 + 24 градусов, на западе ожидается + 18 + 22 градуса.

«Поэтому пока атмосферное давление скачет, головы у некоторых граждан болят, зонты актуальны, а жителям юга Украины завтра понадобятся только темные очки и замечательные сарафанчики в нежные букетики», — шутит синоптик.

В Киеве же 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью будет прохладно — до + 12 + 14 градусов, днем потеплеет до + 21 + 23 градусов.

Наталья Диденко сообщает, что с пятницы, 19 июля, температура воздуха ощутимо повысится.

Материал «Ударят заморозки: синоптик дала печальный прогноз погоды на вторую половину лета» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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